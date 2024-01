Design der Woche: Teppich bringt Dschungelflair ins Wohnzimmer

Ihre textilen Werke sehen aus wie aus dem Fotodrucker: Seit 2012 kreiert Sula-Gründerin und Kreativdirektorin Nadja Stäubli in ihrem Züricher Designstudio farb- und charakterstarke Textildesigns – gemeinsam mit ihrem Team und in Zusammenarbeit mit internationalen Künstlern, Designern, Technologie-Experten und Marken. Dabei spielt ihre persönliche Leidenschaft für Fotografie und Kunst eine prägnante Rolle bei der Ideenfindung und spiegelt sich als fotorealistisches Abbild in vielen ihrer Designs wider.

Auf exotische Fantasiereise

Inspiriert von abenteuerlichen Reisen zu tropischen Destinationen mit exotischer Flora und Fauna entstand die lebendige Tropicana Collection. Die Serie umfasst vier tropische Motivaufnahmen von Palmen und Kakteen und lädt zu einer exotischen Fantasiereise ein.

„Meine größte Inspiration schöpfe ich aus meinen Reisen, von denen ich immer viele tolle Aufnahmen mitbringe und meine Favoriten in der Sula Designwelt lebendig werden lasse“, so die Schweizer Designerin Nadja Stäubli. „Die Motive der Tropicana Collection stechen mit ihrer satten Farbigkeit besonders hervor und verleihen dem Interior ein exotisches Dschungelfeeling.“