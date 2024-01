Design der Woche: Keramikoberflächen für harmonisches Raumgefühl

Quadratisch, praktisch, weiß: So sehen Badzimmerfliesen immer seltener aus. Keramische Beläge haben in den vergangenen Jahren eine steile Entwicklung durchlaufen. Mit neuen Herstellungsverfahren, die vor allem in Italien erdacht wurden, lassen sich Feinsteinzeug und sogenannte Porzellankeramik inzwischen zu dünnen Platten oder Tafeln von bis zu drei Metern Länge formen und überzeugen durch schier endlose optische Möglichkeiten. Wie etwa die Keramikfliesen von Fiandre, die um die Kollektion „Balance“ erweitert wurden. Diese einfarbige Serie schafft Ruhepunkte und lässt edle Marmortexturen wirkungsvoll zur Geltung kommen.

Harmonisch und vielseitig. Die samtenen Farbnuancen der Kollektion „Balance“ verleihen dem Raum Helligkeit und gewinnen in Kombination mit anderen Keramikfließen etwa im Marmor-oder Granitlook zusätzlich an ästhetischem Wert. Die Farbpalette (14 Nuancen) von „Balance“ reicht von Light Grey über Steel Blue (zu sehen im Bild gemeinsam mit Jatoba brown) und Ochre bis zu Marsala Red. Die leicht materielle Oberfläche nimmt das Licht auf und formt ein homogenes, intensives und optisch ansprechendes Produkt mit natürlichem Glanz. Preise und Infos auf Anfrage im Fiandre Store, Servitengasse 6, 1090 .