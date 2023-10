Kein Platz für KI: Formdepot stellt Handwerk und Menschen in den Fokus

Man wähnte sich in Mailand beim legendären Salone del Mobile, wo Designer und Unternehmen mit Innovationen und Ideen überraschen. Beim Design District in der Wiener Hofburg war am Messestand des Formdepot all das vorhanden: Neben einer unerwarteten Präsentation der zahlreichen Kompetenzen der Mitglieder (von Beschattung über Begrünung bis zum Innenausbau) gab es multisensorische Installationen und Workshops, die jeden abholten.