Design der Woche: Zeitlose Verspieltheit für daheim

Mit „zeitlos und verspielt“ trifft die eigene Beschreibung des Designer-Teams „Project 213A“ den Nagel auf den Kopf. Ein Zusammenspiel aus neutralen, klassischen Farben und einzigartigen Formen zeichnet ihre Objekte aus. Skurrile Vasen, massive Holzhocker (wie der Arc de Stool im Bild) und handgemachte Kerzen befinden sich in ihrem Portfolio. Das Designhaus wurde 2020 von vier Freunden gegründet, die ersten Produkte kamen 2021 auf den Markt. Mit dem Vorsatz, sozial und ökologisch nachhaltige Produkte zu kreieren, setzen sie nur lokale Materialien ein und wollen etwa mit ihrer Produktionsart für weniger Verschwendung sorgen. Weswegen sie mit kleineren familiengeführten Werkstätten in Portugal (ihr Hauptsitz befindet sich in der Nähe von Porto) zusammenarbeiten.

Alles begann in einem Haus in London. Wohnung Nummer 213 A, direkt über einem Waschsalon. Das vierköpfige Gründer-Team „Project 213A“ wohnte dort während des Studiums – allerdings nie zur gleichen Zeit. Ihre Geschichte spiegelt sich auch auf ihrem Firmenlogo wider: Die Wohnung über der „Laundrette“. Erhältlich sind die kunstvollen Stücke wie Vasen und Kerzen (ab 20 Euro), sowie Arc de Stool Hocker (ab 850 Euro) und „Spiegel-Lounge-Sessel“ (6.800 Euro) über www.project213a.com