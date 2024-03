Design der Woche: Der ideale Begleiter für Gartenpartys

Ins rechte Licht gerückt

Die Akkuleuchte setzt den „Jolly Trolley“ bei jeder Gelegenheit ins rechte Licht. Das Rohr, an dem die Lampe befestigt ist, beherbergt den Akku und den An-/Ausschalter für die dimmbare LED-Lampe. Ist der Akku leer, dann kann er über den mitgelieferten USB-C-Anschluss aufgeladen werden.

Den Trolley gibt es in drei Farben: In Light Grey, Dark Sage (wie im Bild) und Tangerine, er ist um 899 Euro bei byThom in der Haidgasse 5 in 1020 Wien erhältlich.