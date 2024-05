Design der Woche: Barschrank, der wie ein Weinglas aussieht

Das Herzstück dieses besonderen Barschranks liegt in seinem Rotationsmechanismus. Tatsächlich öffnen und schließen sich die Türen des Schranks mit einer leichten Bewegung und drehen sich um eine Mittelachse. Das Innere des Schranks ist mit Lichtern ausgestattet, die sich beim Öffnen der Türen einschalten. Dieses Schrankkonzept wurde 2024 mit dem German Design Award ausgezeichnet.

Ein Barschrank in Form eines Weinglases: Das ist „Bloom Icon“ des kroatischen Labels Milla&Milli , das 2018 von Ksenija und Ivić Pašalić gegründet wurde.

Hochwertige Designmöbel

Milla&Milli stellt hochwertige Designmöbel aus Massivholz mit starker Ausdruckskraft her. Die Marke wird von der Idee angetrieben, dass wahrer Luxus heute darin besteht, in engem Kontakt mit der Natur zu leben. Ein Respekt für die Umwelt, der sich in Möbeln niederschlägt, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind. Das vom Unternehmen verwendete Holz stammt ausschließlich aus korrekt bewirtschafteten kroatischen Wäldern, die durch das FSC®-Label zertifiziert sind. Die abgerundeten Linien der Möbel vermitteln ein Gefühl von Behaglichkeit.

„Bloom Icon“ Bar Cabinet ist in massivem Walnuss- oder Hainbuchenholz mit einem Sockel aus schwarz oder weiß lackiertem Metall bei Milla&Milli erhältlich. Preis auf Anfrage.