Darf die Nachbarskatze frei im Stiegenhaus herumlaufen?

Wie es sich mit im Stiegenhaus und im Keller eines Hauses frei herumlaufenden Katzen verhält, wurde noch nicht entschieden. Ein Unterlassungsanspruch wäre denkbar, wenn die Katze bei den Streifzügen ihre Notdurft verrichtet und damit zusätzliche Reinigungskosten entstehen, die über die Betriebskosten an alle Mieter verrechnet werden oder wenn infolge einer Katzenallergie eine Beeinträchtigung anderer Hausbewohner entsteht. Ich würde das Gespräch mit der Nachbarin suchen, ihr die Gründe darlegen, weshalb Sie sich durch deren Katze gestört fühlen und sie bitten, ihr Haustier nur in der Wohnung zu halten. Falls dies nicht hilft, wenden Sie sich an die Hausverwaltung bzw. Ihren Vermieter. Werden Mitbewohner durch Tierhaltung belästigt, kann das auch zur Kündigung führen.