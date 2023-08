Darf der Verwalter Außenjalousien auf Gemeinschaftskosten reparieren?

Die Reinigung der Außenfenster fällt unter den Begriff der Wartung und Pflege und somit in die Zuständigkeit des einzelnen Wohnungseigentümers. Es ist daher nicht zulässig, die Reinigung der Außenfenster auf Kosten der Eigentümergemeinschaft vorzunehmen. Außenjalousien sind ebenfalls allgemeine Teile der Liegenschaft. Ob Reparaturen an den Jalousien in die Erhaltungspflicht des einzelnen Wohnungseigentümers fallen, müsste durch Vertragsauslegung ermittelt werden. Am besten, Sie lassen die Jahresabrechnung im wohnrechtlichen Außerstreitverfahren beim Bezirksgericht überprüfen.