Österreichs höchster Wohnturm feiert Dachgleiche

Top-Fernsicht

Das Projekt in der sogenannten D-City in der Donaustadt besticht vor allem durch seine direkte Lage an der Neuen Donau und seine spektakulären Ausblicke in Richtung Kahlenberg, Schneeberg und Stephansdom. Über die raumhohen Fenster und Schiebetüren gelangt die Umgebung in die Wohnräume. Die Pflanzentröge auf den umlaufenden Balkonen besitzen alle eine automatische Bewässerungsanlage. Licht oder Jalousien sind auf Wunsch auch per Handy oder Sprachbefehl steuerbar.