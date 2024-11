Chippendale-Rose in Not: So helfen Sie der befallenen Pflanze

Befall mit Bakterien: „Diese Wucherungen deuten auf das Vorhandensein von Rosenkrebs hin, der an den Rosenwurzeln, am Wurzelhals oder an den Trieben auftreten kann. Es handelt sich um einen Befall durch Agrobacterium tumefaciens. Dieses Bakterium ist in geringen Mengen in nahezu jedem Boden vorhanden. Die Infektion der Rose kann durch Wunden, Nematoden oder Frostschäden erfolgen. Hat das Bakterium die Pflanze erreicht, überträgt es seine genetischen Informationen auf die Pflanzenzellen.

Bakterien sind die Ursache

Diese beginnen daraufhin, Nährstoffe und Wachstumshormone für die Bakterien zu produzieren. Diese führen zu krebsartigen Auswüchsen“, erklärt Melanie Polanski von Garten Valina in Niederösterreich. „Durch die Wucherungen oder das Aufplatzen der Rinde werden wichtige Nährstoffbahnen der Rose beschädigt. Zunächst wird die Pflanze geschwächt, doch bald können ganze Triebe absterben.