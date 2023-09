In diesem wunderschönen Buch voller Deko- und Einrichtungsideen findet man Tipps und Anregungen für alle Jahreszeiten im unaufgeregten Scandi-Style. Christel Harnisch aka Pomponetti zeigt in ihrem ersten Buch, wie man das Zuhause mit Dekoration und Blumenarrangements in Szene setzen kann.