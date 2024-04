Bridgerton-Style: Wohnen wie die eleganteste Familie auf Netflix

Am 16. Mai ist es wieder so weit: Die dritte Bridgerton-Staffel startet und mit ihr ein neues Kapitel der elegantesten Familie auf Netflix. Für die richtige Stimmung sorgen diese acht ausgewählten Wohnaccessoires, die selbst Lady Whistledown beeindrucken würden.

Eine hellblaue Schmetterlings-Vase kann jeden Raum verschönern. Die Vase oben finden Sie bei www.kare.at, und dass in zwei Größen: 35 cm und 50 cm. Die Kleinere gibt es um € 97,95.

Im Bild unten findet sich eine kleine Sammlung an Artikeln im Bridgerton-Style. Angefangen mit dem größten Blickfänger beim Dinner: das Kuppelglas von Sindelarova im „Palmenhaus“-Stil. Erhältlich um € 159 bei den Österreichischen Werkstätten oesw.at.

Selbst das Schlafzimmer kann zu einem Regency-Traum werden. Alles, was man dafür braucht ist ein Baldachin. Ein Netz aus naturbelassener Baumwolle (12x2,3m) mit Holzreif findet man um € 159 bei manufactum.at. Dazupassend: der Spiegel Arthur mit goldenem Zierrahmen (106 x 171 cm) um € 329 bei www.maisonsdumonde.com. Wer lieber im Esszimmer in Bridgerton-Stimmung kommen will, wird bei Leiner fündig. Etwa mit den Serviettenringen inklusive Weizen-Motiv im 2er-Set. Zu finden um € 8,09 unter leiner.at.