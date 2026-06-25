In Wien ausgezeichnet: Diese Ziegel-Meisterwerke überraschen alle
Von einem vietnamesischen Tempel bis hin zu einer mexikanischen Tequila-Fabrik: Der Brick Award 2026 wurde vor wenigen Tagen von Wienerberger in Wien vergeben. Aus insgesamt 849 Einreichungen aus 68 Ländern wurden sechs Projekte prämiert.
Der diesjährige Hauptpreis geht an den Đao Mau-Tempel und das Museum in Soc Son in Vietnam.
Der Entwurf von ARB Architects für den Künstler Xuân Hinh für das CO2-negative Projekt verwendete sechs Millionen Tonziegel aus über 500 lokalen Häusern.
Das Einfamilienhaus Ca na Birgit (Birgits Haus), entworfen von TEd'A arquitectes, steht auf den Klippen von Ses Penyes Rotges in Mallorca und wurde aus lokalem Ziegelstein erbaut.
Peris+Toral Arquitectes gewannen den „Living together“-Preis für ein gemischt genutztes Gebäude in Barcelona, Spanien, mit 54 Wohnungen: Besonders daran ist das „Social Atrium“, das die Sozialwohnungen mit den Einrichtungen im Erdgeschoss verbindet. Mit Biomasse gebrannte Ziegel sorgen dafür, dass das Gebäude im Winter warm bleibt.
Der Lager- und Bürokomplex für den Tequilahersteller Clase Azu La Hacienda Jalisco in Mexiko von ATELIER ARS verwendet lokale Keramik sowie Steinmaterial aus dem Aushub der Baustelle.
In China haben fast 80 Studierende am Bau des Geländes „Brick Playground“ mitgewirkt und 48 Ziegelkonstruktionen errichtet.
Der Jurypreis ging an ein soziale Projekt zur innerstädtischen Nachverdichtung in Kortrijk, Belgien.
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