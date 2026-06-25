In Wien ausgezeichnet: Diese Ziegel-Meisterwerke überraschen alle

Von einem vietnamesischen Tempel bis hin zu einer mexikanischen Tequila-Fabrik: Der Brick Award 2026 wurde vor wenigen Tagen von Wienerberger in Wien vergeben. Aus insgesamt 849 Einreichungen aus 68 Ländern wurden sechs Projekte prämiert.

Der diesjährige Hauptpreis geht an den Đao Mau-Tempel und das Museum in Soc Son in Vietnam.