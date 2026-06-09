Architektur-Highlight: Dieser Konzertsaal hofft auf Preis

Der neu errichtete Konzertsaal Hermannswörth (Bild oben) stellt ein bemerkenswertes Beispiel für die Synthese von Architektur und Akustik dar. Unter der Federführung von Architekt Johannes Kraus entstand 2025 ein Raum, der weit über funktionale Anforderungen hinausreicht.

Zentrales Element ist eine Decke aus über 90 speziell entwickelten, diagonal geknickten Deckensegeln, die um eine horizontale Achse drehbar sind. Ergänzt wird dieses System durch eine umfassende Ausstattung der Wand- und Brüstungsflächen mit absorptiven und diffusen Elementen unterschiedlicher Bauart. Kritische Reflexionen, insbesondere durch Glasflächen, werden mittels vertikal verschieb- und drehbarer Holzlamellen abgeschirmt.