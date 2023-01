Betriebskosten: Darf über der Inflation erhöht werden?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at



Ich bin Wohnungseigentümerin. Wir haben seit 1. 1. 2022 eine neue Verwaltung. Sie hat die Vorschreibung für die Betriebskosten für 2022 statt um 2,9 Prozent um 10 Prozent erhöht, das heißt über den Index. Ist das zulässig? In unserem Kaufvertrag steht, dass alle Kosten, die über die Inflation hinausgehen, vom Verkäufer übernommen werden, der Miteigentümer ist.