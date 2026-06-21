Wenig Platz im Garten? Diese Bäume passen trotzdem perfekt

Ein weitläufiger parkähnlicher Garten bleibt für viele ein Traum, denn die Realität sieht oft anders aus. Sogenannte Handtuchgärten sind weit verbreitet, vor allem in Siedlungen und Reihenhausanlagen. Oder der Garten ist zwar größer, aber es ist bereits Baumbestand vorhanden, auf einen neuen Baum will man dennoch nicht verzichten? Dann sollte man genau auswählen, welche Art in den eigenen Garten passt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/iStockphoto/Chimperil59/iStockphoto Roter Fächerahorn (erreicht ca. drei bis fünf Meter Höhe)

Denn viele Bäume wollen hoch hinaus und brauchen auch in der Breite viel Platz. Daher muss man berücksichtigen, welche Abstände zu den Nachbarn bzw. zum Zaun man einhalten muss; bei einer Pflanzung an einer Straße muss man eventuell regelmäßig für einen Rückschnitt sorgen, wenn sich die Äste des Baums in den Straßenraum hinein ausbreiten. Doch auch das Wachstum unter der Erde gilt es zu berücksichtigen: Können die Wurzeln Leitungen oder Rohren unter der Erde gefährlich werden, oder den Platten eines Gehwegs? Denn bei vielen Baumarten reicht das unterirdische Wurzelwerk über das der Kronenbreite hinaus.

Mini-Version, Spalier oder Hochstamm Zum Glück gibt es unter den verschiedenen Baumarten zahlreiche klein-bleibende Sorten, oder man greift zu größeren Sträuchern? Beim Kauf sollte man auf schmale, säulenähnliche Sorten setzen, auf langsam wachsende Kugelbäume, Gehölze mit überhängenden Ästen wie Weiden und Hochstamm-Varianten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/Brinja Schmidt/istockphoto Sparlier-Apfelbaum; bleibt schmal und wird zwei bis höchstens vier Meter hoch

Je nachdem, ob es um das Thema Sichtschutz, schöne Blüte oder Herbstfärbung geht, ist die Auswahl beschränkt. Für einen guten Sichtschutz eignen sich immergrüne Gehölze, wie zum Beispiel der Liguster, Eiben, Hainbuchen oder der Schneeball. Schöne Blüten versprechen Bäume wie die Seidenakazie, für Blütenpracht im Frühling sorgen aber auch verschiedene Obstbäume, von der Marille über Apfel bis Quitten. Rötliche Pracht im Herbst Eine rötliche oder gelbe Herbstfärbung als Blickfang im Garten zu einer Jahreszeit, wo der Garten sich schon auf den Winterschlaf vorbereitet, erzielt man mit einer Felsenbirne, einem Fächerahorn, verschiedenen Hartriegel-Sorten und dem Kugel-Ahorn.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Fremd/Deutsch Gerhard Goldregen (Laburnum) wird bis zu ca. 5 Meter hoch