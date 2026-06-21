Wenig Platz im Garten? Diese Bäume passen trotzdem perfekt
Ein weitläufiger parkähnlicher Garten bleibt für viele ein Traum, denn die Realität sieht oft anders aus. Sogenannte Handtuchgärten sind weit verbreitet, vor allem in Siedlungen und Reihenhausanlagen. Oder der Garten ist zwar größer, aber es ist bereits Baumbestand vorhanden, auf einen neuen Baum will man dennoch nicht verzichten? Dann sollte man genau auswählen, welche Art in den eigenen Garten passt.
Denn viele Bäume wollen hoch hinaus und brauchen auch in der Breite viel Platz. Daher muss man berücksichtigen, welche Abstände zu den Nachbarn bzw. zum Zaun man einhalten muss; bei einer Pflanzung an einer Straße muss man eventuell regelmäßig für einen Rückschnitt sorgen, wenn sich die Äste des Baums in den Straßenraum hinein ausbreiten. Doch auch das Wachstum unter der Erde gilt es zu berücksichtigen: Können die Wurzeln Leitungen oder Rohren unter der Erde gefährlich werden, oder den Platten eines Gehwegs? Denn bei vielen Baumarten reicht das unterirdische Wurzelwerk über das der Kronenbreite hinaus.
Mini-Version, Spalier oder Hochstamm
Zum Glück gibt es unter den verschiedenen Baumarten zahlreiche klein-bleibende Sorten, oder man greift zu größeren Sträuchern? Beim Kauf sollte man auf schmale, säulenähnliche Sorten setzen, auf langsam wachsende Kugelbäume, Gehölze mit überhängenden Ästen wie Weiden und Hochstamm-Varianten.
Je nachdem, ob es um das Thema Sichtschutz, schöne Blüte oder Herbstfärbung geht, ist die Auswahl beschränkt. Für einen guten Sichtschutz eignen sich immergrüne Gehölze, wie zum Beispiel der Liguster, Eiben, Hainbuchen oder der Schneeball. Schöne Blüten versprechen Bäume wie die Seidenakazie, für Blütenpracht im Frühling sorgen aber auch verschiedene Obstbäume, von der Marille über Apfel bis Quitten.
Rötliche Pracht im Herbst
Eine rötliche oder gelbe Herbstfärbung als Blickfang im Garten zu einer Jahreszeit, wo der Garten sich schon auf den Winterschlaf vorbereitet, erzielt man mit einer Felsenbirne, einem Fächerahorn, verschiedenen Hartriegel-Sorten und dem Kugel-Ahorn.
Mit extravagantem Laub oder Rinde stechen folgende Sorten ins Auge: die Rinde des Zimt-Ahorns rollt in dünnen Locken ab und wirkt wie ein Kunstwerk, im Herbst verfärbt sich auch noch das Laub. Die Seidenakazie klappt bei Regen und nachts ihre gefiederten Blätter zusammen. Formgehölze überzeugen durch ihre Form: Der Kugel-Ahorn oder die Kugel-Robinie eignen sich ideal für kleinere Gärten, während Säulen-Ahorn oder Säulen-Amberbaum durch die schlanke Silhouette überzeugen.
Bäume, die Trockenheit besser aushalten, sind zum Beispiel Stein-Eichen, die Kornelkirsche oder der Maulbeerbaum. Gute Schattenspender sind etwa der Kugel-Ahorn, die kugelförmige Sumpf-Eiche und der Trompetenbaum.
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