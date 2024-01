Architektur-Preis für Kapelle aus Stein

Eine Grabkapelle zu entwerfen entspricht nicht dem alltäglichen Geschäft von Architekten. Umso mehr Neugierde und kreatives Interesse löste der Auftrag einer Familie in der Steiermark beim österreichisch-finnischen Büro Berger+Parkkinen aus.

Kapelle in Turmform

Entstanden ist eine frei stehende Kapelle in archaisch minimalistischer Turmform im Park des Schlosses in Kainberg in der Steiermark, die sich an der tradierten Grabkultur ebenso orientierte wie an dem besonderen Ort inmitten alter Bäume. Die Architekten schufen eine Verbindung zum in Sichtweite gelegenen Schloss und erzeugten mittels Licht und einer vertikalen Ausrichtung die für ein Grabmal passende Mystik und spirituelle Atmosphäre.