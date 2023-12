Minimalismus kombiniert mit Gemütlichkeit: Wohnen wie in Kalifornien

Auf einem 3.000 Quadratmeter großen Parkgrundstück in Wien-Döbling entsteht ein für Österreich untypisches Wohnprojekt. Denn mit „The Modern Home“ will der Projektentwickler Neuraum eine Hommage an die klassische Moderne Kaliforniens und einen der berühmtesten österreichischen Architekten Richard Neutra bei der Hohen Warte realisieren.

Das Konzept orientiert sich nicht an der meist üblichen Maximierung der Flächeneffizienz, sondern an der persönlichen Leidenschaft von Geschäftsführer Franz Valentin Rumpler. „Ich habe mich 2020 während der Neutra-Ausstellung im Wien Museum in dessen Architektur verliebt“, berichtet Rumpler, der eigentlich lediglich „zwischen zwei Terminen“ schnell ins Museum schauen wollte.