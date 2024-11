Nach Einbruchsversuch: Geht es mir mit Alarmanlage jetzt wirklich besser?

Die wurde prompt installiert: alle Fenster und Türen mit Kontaktsensoren versehen, Bewegungsmelder in der Wohnung montiert, Kameras sowie Innen- und Außensirenen und ein Glasbruchmelder installiert, ein komplettes Alarmsystem errichtet, das in der Wohnung und über eine App am Handy zu steuern ist. So weit, so gut und auf dem neuesten technischen Stand. Wir können jetzt über eine App jederzeit in unsere Wohnung blicken, bekommen jegliche Bewegung oder Manipulation gemeldet. Die Alarmkette würde losgehen, wenn es einen Einbruchsversuch gibt. Heißt: die Sirenen heulen, eine Nachricht und ein Alarmanruf auf unseren Handys gehen ein. Maximal überwacht also, auch wenn es die totale Sicherheit natürlich niemals geben kann.

Das Sicherheitsgefühl fehlte zu Beginn

Interessant ist, dass wir erst jetzt, nach ein paar Wochen Alarmschutz, beginnen, uns sicherer zu fühlen. Anfangs erzeugte die Alarmanlage, die perfekt funktioniert, ein mulmiges Gefühl. Es ist wohl so, dass das Anerkennen des möglichen Einbruchs, das Setzen von Maßnahmen, die Gefahr noch spürbarer machen. Wir aktivieren die Alarmanlage vor dem Schlafengehen und bei Abwesenheit – und jedes Mal ist das ein Denken an einen möglichen Einbruch. Eine Bedrohung? Dass diese Gefahr überschaubar ist, zeigt ein Blick in die Statistik. Es nimmt ein wenig die Sorge, wenn man die Zahlen in Österreich kennt. Hans-Peter Seidl vom Bundeskriminalamt (BKA) relativiert: Die Einbrüche in Wohnungen und Häuser haben in den vergangenen Jahren massiv abgenommen.