Von Moos bis Trockenblumen: Die Trends und Anleitung zum perfekten Adventkranz

Der Klassiker besteht aus Nadelgrün , und Zapfen, die an einen Kranzrohling, meist einen Strohrömer, befestigt werden. Dazu werden Patenthaften oder Blumendraht verwendet. „Zapfen geben schon allein und unverarbeitet hübsche Deko-Accessoires ab“, schreibt die Autorin Claudia Mers im Buch „Winterliche Natur-Deko“ . Bei einem Waldspaziergang lassen sich neben Zapfen auch verschiedene Nadeln und Zweige finden – so kommt man auch mit einem kleinen Budget aus.

Alternativen

Auf Gestecke aus Trockenblumen spezialisiert sind zum Beispiel die „We are Flowergirls“ in Wien, die zu dieser Jahreszeit auch Kränze anbieten. Diese werden besonders behandelt und konserviert, damit sie lange halten. Dekoriert wird der jeweilige Kranz – ob aus Zweigen, Moos oder Trockenblumen – mit großen Schleifen, Christbaumkugeln, Federn, getrockneten Orangenscheiben, Zimtstangen und Blütenständen – schöne Kerzen dürfen nicht fehlen. Damit der Kranz auch bis Weihnachten hält, rät die Floristin, diesen über Nacht kühl zu lagern, im Freien etwa am überdachten Balkon oder in einem kühlen Raum.