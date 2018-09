Immer mehr Lohn-Tricksereien bei ausländischen Arbeitern am Bau

Zwar werden die Dumping-Firmen aus dem Ausland bei den österreichischen Bezirksbehörden angezeigt, doch die Strafen gehen ins Leere. „Die Strafbescheide können nicht vollzogen werden, weil deren Durchsetzung an Österreichs Grenze endet“, sagt Muchitsch. „Die Firmen aus Südosteuropa pfeifen sich nichts.“ Die Baugewerkschaft fordert daher, dass die in Österreich verhängten Strafen künftig bei den Firmen in den Herkunftsländern vollzogen werden. Sollten einzelne EU-Ländern dabei nicht mitspielen, sollten sie „befristet vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden“.