Immer mehr fahren auf die Bahn ab

Nicht weniger als den Start in ein neues, digitales Zeitalter verkündete die ÖBB am Mittwoch. Mit neuer Homepage und Handy-App sollen Bahnkunden nun einfacher zu ihrem Ticket kommen. Doch am Handy ist der Start noch etwas holprig.

Die ÖBB-Ticket-App ist für Android-Handys als auch für das iPhone verfügbar, die Probleme sind ähnlich.

So muss zu Beginn aufwendig ein Benutzerkonto anlegt werden, vielfach klappt die Anmeldung nicht, berichten User. Wer es geschafft hat, wird bei der Ticketsuche enttäuscht. Statt einer Fahrkarte erhält man am iPhone oft nur eine Fehlermeldung. Zusätzlich fanden Vorteilscard-Besitzer ihre Ermäßigung nicht. Die ÖBB geloben Besserung und kündigten Optimierungen an.

Besser geht das Bestellen auf der neuen Webseite samt Ticketshop. Die ÖBB-Homepage wirkt aufgeräumt und modern. Das Ticket ist einfach zu bestellen, zahlen kann man via Bankeinzug, Kreditkarte, Handy-Paybox oder der Vorteilscard mit Zahlungsfunktion. Nach zwei Minuten kann man das Ticket drucken. Neu ist, dass man Tickets auch wieder stornieren kann.