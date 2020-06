Immer mehr Arbeitslose tappen in Schuldenfalle

2014 wurden in Österreich 8.600 Privatkonkurse eröffnet. Um vielen Privaten die Entschuldung zu erleichtern, drängen die Schuldnerberatungen auf eine Änderung der Mindestquote, die in Privatkonkursen vorgeschrieben ist. Es gibt aber zwei Arten von Schuldenregulierungserfahren: In den sogenannten Abschöpfungsverfahren, die rund 30 Prozent der Privatkonkurse ausmachen, muss der Schuldner innerhalb von sieben Jahren zehn Prozent Quote an seine Gläubiger zahlen, dann wird ihm die Restschuld erlassen. „Die Mindestquote muss flexibler, im besten Fall sogar abgeschafft werden“, sagt Grohs. „Die Mindestquote ist eine österreichische Besonderheit, die findet sich sonst nirgends in Europa.“ Nachsatz: „Dort, wo nichts ist, hat auch der Kaiser das Recht verloren." Wenn einer kein Geld hat, die Schulden zurückzuzahlen, so der Experte, nutzt eine Mindestquote wenig. Grohs: "Das Ergebnis ist nur, dass die Leute nicht wieder neu anfangen können.“ Laut Creditreform kann ein privater Schuldner aber auch schon nach drei Jahren die Erlassung der Restschuld erreichen, wenn er den Gläubigern 50 Prozent der Forderungen bezahlt hat.

Rund 70 Prozent der Privatkonkurse werden aber als sogenannte Zahlungsplanverfahren abgewickelt. In diesen wird zwischen dem Schuldner und den Gläubigern eine bestimmte Quotenhöhe und eine bestimmte Laufzeit zu Rückzahlung festgelegt.