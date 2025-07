Mitte April 2025 musste das Unternehmen geschlossen werden. Mitte Juni 2025 hat Masseverwalter Riel die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO damit beauftragt, drei Themenbereiche vertieft nach Anfechtungsansprüchen zu untersuchen. Erstens: Alle Zuwendungen an Geschäftsführer und ihnen nahestehende Personen in den vergangenen zwei Jahren vor Insolvenzeröffnung. Zweites: Durchsicht der Verrechnungskonten in den vergangenen zwei Jahren. Und drittens: Prüfung wesentlicher Zahlungsströme in den vergangenen sechs Monaten vor Insolvenzeröffnung.

Eigentümerin einer Jacht

Außerdem versucht Riel, Anteile an Beteiligungs- und Immogesellschaften zu veräußern. Doch die Rückflüsse sind eher dürftig, kommen doch die besicherten Gläubiger zuerst zum Zug. Die Geschäftsanteile an drei Gesellschaften samt Forderungen gegen die Masse verkaufte er etwa für 685.000 Euro an einen bekannten Sanierer. Einen Rückfluss in Höhe von 600.000 Euro erwartet er sich auch von einer Gesellschaft in Italien, die Eigentümerin einer Jacht ist. Eine Privatstiftung der Familie Farrokhnia soll ihm für das Boot aber lediglich 150.000 Euro geboten haben. Riel lehnte vorerst ab, aber setzte seine Verhandlungen fort.