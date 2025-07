Millionenpleite eines bekannten Agrartechnik-Händlers

„Wer seine Wurzeln in der Landwirtschaft hat, kennt die täglichen Erfordernisse bei der Arbeit im Wald und auf dem Feld genau. Die ATG AgrarTechnikGeräte GmbH hat ihre Wurzeln im Linzer Stadtteil Leonding, genauer gesagt auf dem Nußböckgut in Gaumberg“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Im 14. Jahrhundert war das Nußböckgut eine der Keimzellen der Besiedelung Leondings und ein Lehen der Schlossherren zu Ebelsberg. Die Landwirtschaft hat hier Tradition und wird im ursprünglichen Sinne verstanden. Auf dem Nußböckgut legt man großen Wert auf wirtschaftliches und rentables Arbeiten.“



Und weiters heißt es: „Ing. Karl Velechovsky gründete 1979 die Firma ATG Agrartechnikgeräte, um seine eigenen Erfahrungen in den Bau und Vertrieb von Land- und Forstmaschinen einzubringen. Seither kennzeichnet stete Weiterentwicklung die Produkt- und Angebotspalette. ATG – Weil Profis keine halben Sachen machen.

Über das Vermögen der ATG Agrartechnikgeräte GmbH mit Sitz In Hörsching wurde heute aufgrund eines Eigenantrages ein Konkursverfahrens am Landesgericht Linz eröffnet. Das bestätigt Venka Stojnic von Creditreform dem KURIER. Nur noch vier Mitarbeiter werden beschäftigt.