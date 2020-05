Im Osten noch viel Positives

Das uneinheitliche Wachstum hat die Wohlstands-Diskrepanz zwischen den Ländern verschärft. So liegt das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in der Ukraine bei nur 3000 Euro pro Jahr, während es in Slowenien bei 17.000 Euro liegt. Einige Länder wie etwa Tschechien wiederum sind wegen ihrer engen Handelsverflechtung besonders stark von der Rezession in der Eurozone betroffen. Deutlicher Ausdruck der schwächeren Wirtschaftsentwicklung ist die Insolvenzrate, die im Vorjahr in Bulgarien und Kroatien besonders stark in die Höhe schnellte.

Bei den Großunternehmen der „Big-500-Liste“ in der 13 Länder umfassenden Studie führt Polen mit 171, vor Ungarn mit 66 und Rumänien mit 64, das erstmals in die drei obersten Ränge kam. Am stärksten zurückgefallen ist im Vorjahr die Ukraine. Gleich 28 ukrainische Unternehmen sind aus der Liste der Big-500 gefallen. Der größte Konzern in der gesamten Region ist das polnische Ölunternehmen PKN Orlen, gefolgt vom ungarischen Energiekonzern MOL.