Im Führerstand der Taurus-Lok: Mit 10.000 PS auf Schiene

Langsam gleitet die Taurus 1116213-0 aus dem Wiener Hauptbahnhof und nimmt Fahrt auf. Nach wenigen Minuten nähert sich der Railjet bereits der Marke von 200 Stundenkilometern. Die Taurus 1116213-0 bringt 10.000 PS auf die Schienen, eine zweite Lok in der Mitte des Zuges nochmals so viel.

Im Führerstand der Lok erlebt man eine ganz andere Welt als hinten in den Waggons. Hat man sich vom Bahnsteig in die Lok hinaufgeschwungen, fühlt man sich zuerst wie in einem U-Boot. Sehr eng, sehr eingesperrt. Ein schmaler Gang führt nach vorne. Doch als wir uns in den Führerstand zwängen, öffnet sich ein Panorama wie ein riesiger Flachbildschirm.