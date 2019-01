Im Fadenkreuz der Justiz: Immer mehr Manager schnuppern Gefängnisluft

Insgesamt vier Monate saß der frühere Audi-Boss Rupert Stadler in einer JVA, er kam Ende Oktober 2018 aber wieder frei. Er soll nach Auffliegen der Abgas-Manipulationen bei Fahrzeugen für den US-Markt den weiteren Verkauf dieser Pkws mit illegaler Abgasabschalt-Software ermöglich haben. Stadler bestreitet die Vorwürfe. Audi entwickelte Motoren unter anderem für die VW-Schwesterkonzerne.

Der Fall Porsche

Im vergangenen April wurde auch ein Porsche-Manager wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr in Deutschland verhaftet. Er handelte sich dabei um einen namhaften Technikchef. Auch gegen einen weiteren Porsche-Manager wird wegen des Abgasskandals ermittelt. Porsche weist die Vorwürfe zurück und kündigte eine volle Kooperation mit den Ermittlungsbehörden an.

Zuvor hatten Ermittler in Bayern und Baden-Württemberg Razzien in Büros von Porsche und Audi durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft München hat fast 20 Audi-Führungskräfte im Visier.

VW-Manager

Bereits in Strafhaft in den USA sitzt der frühere VW-Manager Oliver S. Er wurde wegen Betrugs zu sieben Jahren Haft verurteilt. Ein weiterer US-Manager von VW hat 40 Monate Freiheitsstrafe ausgefasst. In U-Haft in Deutschland saß wegen seiner angeblichen Involvierung in den Abgasskandal auch der ehemalige Porsche-Vorstand und Motorenentwickler Wolfgang Hatz. Er war Ende September 2017 festgenommen worden und ging Ende Juni 2018 gegen eine Kaution in Höhe von drei Millionen Euro wieder frei. Auch er bestreitet die Vorwürfe.