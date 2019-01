Im Alter ist Gesundheit wichtig, das gilt auch für die Finanzen

Wie hoch schätzen die Österreicher ihre persönliche Lebenserwartung ein? Bei einer IMAS-Umfrage kamen dabei durchschnittlich 82,8 Jahre heraus. Das Wunschalter liegt mit 90 Jahren sogar deutlich darüber. Das große Aber: Jeder Dritte glaubt, dass es am Ende des Arbeitslebens keine staatliche Pension mehr geben wird. Und falls es doch noch eine geben sollte, gehen 69 Prozent davon aus, dass sie damit ihren Lebensstandard im Alter „überhaupt nicht halten können“. Frei nach dem Motto: Wenn am Ende des Geldes noch viele Jahre übrig bleiben.

Der mit Abstand größte Wunsch fürs Rentenalter ist, keine gesundheitlichen Probleme zu haben (siehe Grafik unten). Dahinter rangieren aber gleich zwei finanzielle Themen. Dass sie vorsorgen müssen, um in der Pension beim Lebensstandard keine Abstriche machen zu müssen, ist den Befragten sehr wohl bewusst – was in Sachen Pflege noch nicht der Fall ist. Dass den Vorsorgern aber höchstmögliche Sicherheit um Längen wichtiger ist als die Rendite, sieht Thomas Schaufler, Privatkundenvorstand der Erste Bank, als großes Problem an. Sein Beispiel: Für größtmögliche Sicherheit stehen deutsche Bundesanleihen. Bei zehn Jahren Laufzeit bieten sie derzeit 0,18 Prozent Rendite, bei 20 Jahren 0,5 Prozent. Damit lasse sich keine Vorsorge aufbauen, weil die Inflation mehr als die Rendite auffrisst. „Einen sinnvollen Plan machen, der alle Lebenszyklen berücksichtigt“, lautet Schauflers Tipp. Sein Wunsch, „auch wenn Weihnachten schon vorbei ist“: Wer lange eingezahlt hat – etwa in einen Fonds –, sollte bei den Auszahlungen von der Kapitalertragsteuer befreit werden.