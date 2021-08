Illegale Preisabsprachen am Bau: Erste Anklagen noch heuer?

So hat die aktführende Oberstaatsanwältin die WKStA im Juni verlassen, neue Sachbearbeiter mussten sich in den Akt einarbeiten. Da laut Gesetzgeber ein Ermittlungsverfahren bis zur Einbringen der Anklage grundsätzlich nur drei Jahre dauern darf, musste die Anklagebehörde handeln. Sie hat beim Straflandesgericht Wien die Verlängerung des Ermittlungsverfahrens gegen 154 Beschuldigte um zwei Jahre beantragt.

„Im Hinblick auf die bisherige Dauer und den Umfang des Ermittlungsverfahrens ist dessen Fortsetzung gerechtfertigt“, schreibt die WKStA an das Gericht. „Mit ersten Enderledigungen von Faktenkreisen ist nach derzeitiger Aktenlage gegen Ende des Jahres 2021 zu rechnen.“ Was nichts anderes heißt: Zum Jahresende soll es zu ersten Anklagen kommen. Laut Gericht hat die WKStA mehrere Verlängerungsanträge gestellt, es konnten aber „aufgrund der großen Anzahl an beteiligten Personen noch nicht alle Anträge erledigt werden“.