IKEA stößt Zentren in Linz und Graz ab

Das Grazer Center West (50.000m², 60 Shops) ging an eine Investorengruppe rund um die Familie Kaufmann aus Linz, die bisher vor allem in Kroatien Shoppingzentren entwickelt hat. Fabian Kaufmann kündigt im KURIER-Gespräch "gewisse Umbaumaßnahmen an". Massive Flächenerweiterungen seien aber nicht geplant.

Generell liege der Gewerbeimmobilienmarkt heuer aber deutlich hinter den Erwartungen zurück, sagt EHL-Geschäftsführer Michael Ehlmaier. Der Immo-Dienstleister war auch bei den beiden IKEA-Deals beratend tätig. Im ersten Halbjahr wurden laut Ehlmaier in Österreich Gewerbeimmobilien in einem Wert von 575 Millionen Euro veräußert – vor der Immokrise ab 2008 sei die Summe drei Mal so hoch gewesen. Im Gesamtjahr rechnet er mit Verkäufen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro.

"Das konjunkturelle Umfeld ist schlecht. Außerdem sind die Banken bei der Kreditvergabe vorsichtiger", nennt Ehlmaier zur Begründung. In bester Innenstadtlage sei die Nachfrage nach Bürohäusern aber nach wie vor hoch.