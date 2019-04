IHS fordert von Regierung Taten gegen Fachkräftemangel

Kocher hinterfragte auch das Fördersystem für Unternehmen in Österreich. "Mittelgroße Unternehmen gehören besser gefördert." Selten gelinge es, dass Start-ups richtig groß würden, was am Risikokapitalmarkt in Österreich und dem Fördersystem liege. Kleine und Große würden gut gefördert, "dazwischen muss man sich die Förderlandschaft anschauen". Auch die Regulierung in Europa und Österreich sei sehr defensiv ausgerichtet und es sollten Strukturen überlegt werden, die mehr Wettbewerb und mehr Innovation ermöglichten. "Der Fokus von Reformen gehört mehr auf Innovation gelegt, nicht so sehr Verwaltung an sich. Es geht um die Frage, wie wir Österreich im wirtschaftlichen Umfeld zukunftsträchtiger machen können und Ideen besser unterstützen. Das wäre langfristig von Vorteil", sagte Kocher.