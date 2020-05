Hypo-Vorzugsaktien: Anklage verzögert sich

Das Ermittlungsverfahren um die Vorzugsaktien 2006/07 der Hypo Alpe Adria Bank, mit der sich die Bank 100 Millionen Euro Kapital von Investoren besorgte, geht in die Schlussrunde. Staatsanwalt Robert Riffel muss aber seine Pläne, Ex-Vorstände anzuklagen bzw. das Verfahren gegen sie einzustellen, adaptieren.

„Es ist richtig, dass es einen Vorhabens­bericht gegeben hat, und die Akten an uns zurückgegangen sind“, bestätigt Staatsanwalt Helmut Jamnig dem KURIER. „Es wird bei Finalisierung des Ermittlungsverfahrens noch eine Verzögerung geben, wir rechnen mit zwei, drei Wochen.“ So müsse Riffel „noch gewisse Beweisaufnahmen“ einarbeiten. Dazu zählt das Ergebnis des Ergänzungsauftrags an die Gutachter Rudolf Kellermayer und Karl Hengstberger, den Riffel – auf Antrag von zwei Ex-Hypo-Vorständen – anordnete. Im Mittelpunkt steht der Vergleich der Verzinsung des Vorzugsaktiens-Investments mit anderen Finanzierungen. Die Kernfragen lauten: „Kommen Anleihen als Vergleichsmaßstab bei solchen Vorzugsaktien-Transaktionen in Frage“ und „Hatte der Wegfall der Landeshaftung Kärntens nach dem März 2007 Auswirkungen auf alternative Refinanzierungen“.