Hypo: Moody’s glaubt nicht mehr an Garantien

Die nachrangigen Hypo-Anleihen mit Landesgarantien hätte es eigentlich gar nie geben dürfen, denn das Finanzprodukt ist in sich widersprüchlich und widersinnig. Den Käufern und der Aufsicht war das egal. 890 Millionen Euro davon landeten in den Kapitalstöcken österreichischer und deutscher Lebensversicherungen sowie in mündelsicheren Investmentfonds. Gekauft haben sie diese Anleihen aus zwei Gründen: Mit der Landesbürgschaft galten sie als ausfallsicher, die Nachrangigkeit brachte gleichzeitig höhere Zinsen ein, weil nachrangig im Konkursfall ein höheres Ausfallsrisiko bedeutet.

Etwa 0,25 Prozentpunkte mehr als für normale Anleihen zahlte die Hypo für die nachrangigen Wertpapiere. Während Bankberater nicht müde werden, den Kunden zu erklären, dass höhere Zinsen gleich höheres Risiko bedeutet, haben die Banken im Fall Hypo offenbar selbst darauf vergessen. Nachrangig hatte im Fall einer gleichzeitigen Landesbürgschaft offenbar keine Bedeutung. Natürlich kann man den Anleihe-Käufern zugute halten, dass sie nie mit der Hypo-Verstaatlichung rechnen konnten. Und damit, dass die Regierung per Gesetz diese Anleihen auf null setzt. Letzteres wird rechtlich auch noch schwer umkämpft werden.