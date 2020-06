Hypo brachte Anzeige gegen Ex-Alpine-Chefs ein

Am 4. September 2012 gewährte die Hypo der Alpine Bau einen kurzfristigen Kredit, um die marode Alpine-Tochter Osijek Koteks in Kroatien umzuschulden. Dabei sollen die Baumanager der Bank verschwiegen haben, dass sie bereits Ende Juli 2012 den Wirtschaftsberater KPMG an Bord geholt haben, um die Refinanzierung des Gesamt-Konzerns in die Wege zu leiten. Folglich sollen die Alpine-Bosse, so die Hypo, schon im Sommer 2012 gewusst haben, dass der Konzern in Schieflage ist.

"Es liegt der Verdacht nahe, dass der Hypo Informationen bewusst vorenthalten wurden, um der Alpine unrechtmäßige Vorteile zu verschaffen und die Hypo dazu zu bringen, den Überbrückungskredit zu vergeben", heißt es in der Anzeige.