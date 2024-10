Hygiene Austria: Palmers muss 100.000 Euro Strafe zahlen

Im Zusammenhang mit der Gründung des Coronamasken-Herstellers Hygiene Austria im Frühling 2020 durch Lenzing und Palmers hat das Kartellobergericht die Strafe gegen Palmers auf 100.000 Euro erhöht. Damit wurde das ursprüngliche vom Kartellgericht festgelegte Bußgeld von 5.000 Euro verzwanzigfacht, teilte die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) am Freitagvormittag mit. Lenzing zahlt auf Antrag der BWB wie berichtet 75.000 Euro .

"Die Fusionskontrolle erfüllt einen wichtigen Zweck für das Funktionieren der Märkte, gegen das Durchführungsverbot zu verstoßen ist in Österreich kein Kavaliersdelikt", so BWB-Chefin Natalie Harsdorf via Aussendung. Mit der Verzwanzigfachung der Buße sei dies deutlich gemacht worden.