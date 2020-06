Hugo Boss trotzt Wirtschaftsflaute

Aufgrund des „zunehmend herausfordernden konjunkturellen Umfelds und der zuletzt deutlich nachlassenden Branchendynamik in Europa“ muss der Textilkonzern die Umsatz-Prognose für das Gesamtjahr 2014 auf sechs und acht Prozent anpassen. „In den ersten neun Monaten 2014 stieg der Umsatz währungsbereinigt um sechs Prozent auf 1,888 Milliarden Euro. Europa war mit neun Prozent die am stärksten wachsende Region“, hießt es in einer Firmenaussendung. „Dahinter stehen vor allem zweistellige Wachstumsraten in den Kernmärkten Großbritannien und Deutschland.“ Aufgrund einer zunehmenden Dynamik im Jahresverlauf sind die Umsätze in der Region Amerika in den ersten neun Monaten in lokalen Währungen um sechs Prozent gestiegen. Die Umsätze in der Region Asien/ Pazifik lagen in den ersten neun Monaten um 7 Prozent über dem Vorjahreswert, wobei alle Märkte der Region zu diesem Wachstum beitrugen.