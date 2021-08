Hürde genommen: Casinos Austria planen großes Spiele-Resort in Japan

Gemeinsam mit internationalen Partnern wie der Hotelgruppe Hyatt und japanischen Partnern ist ein Integrated Casino Resort mit acht Hotels sowie Konferenz- und Ausstellungszentren und Entertainmentkomplexen geplant.

Casinos Austria Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremsner sagt: "Mit diesem erreichten Meilenstein beim Vergabeprozess in Japan hat Casinos Austria International einmal mehr gezeigt, welch hervorragenden Ruf das Unternehmen im Ausland genießt. Nach den Jahren der Restrukturierung ist die CAI wieder voll auf Kurs und überzeugt mit Know-how und Expertise bei der Entwicklung und dem Betrieb von solch komplexen Projekten. Ich wünsche Casinos Austria International unter der Geschäftsführung von Christoph Zurucker-Burda alles Gute und dass man gemeinsam mit der Präfektur Nagasaki im nächsten Jahr eine der drei Lizenzen zugesprochen bekommt."

Die wesentlichsten Märkte der CAI liegen im Gebiet der Europäischen Union, in der Schweiz und in Australien. Casinos Austria International betreibt aktuell 25 Operations in neun Ländern.