Huawei-Manager in Wien: "Es gibt keine Hintertüren"

In Österreich beschäftigt Huawei derzeit 100 Mitarbeiter und setzte zuletzt 255 Mio. Euro um. Alle drei Mobilfunk-Anbieter sind Kunden der Chinesen, insbesondere T-Mobile. Ferner gibt es enge Partnerschaften mit den ÖBB, Raiffeisen oder der Energie AG Oberösterreich.

Nummer 2 bei Smartphones

Binnen weniger Jahre konnte man auch in Österreich zur Nummer 2 am Smartphone-Markt aufsteigen, erzählte , stolz. Der Marktanteil kletterte von 9,5 Prozent im Jahr 2015 auf 30,7 Prozent Ende Dezember 2018. Am Tablet-Markt komme man auf einen Marktanteil von 19 Prozent, so Pan.

Im Sommer wird in der Wiener Innenstadt Europas erstes Flagshipstore eröffnet, wofür gerade 30 Mitarbeiter gesucht werden. Der Showroom wird 400 Quadratmeter Verkaufsfläche haben und soll anhand von "Erlebniszonen" die Produkte von Huawei den Kunden näherbringen.

Mehr F&E in Österreich?

Es gäbe auch Pläne für Investitionen in die Forschung und Entwicklung in Österreich, bestätigte ohne jedoch konkreter zu werden. In jedem Land, wo Huawei eine Niederlassung habe, würden 15 Prozent des Umsatzes in F&E-Investitionen getätigt.