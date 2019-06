Hrachowina übernimmt insolvente H & W Holzfensterproduktion

85 Mitarbeiter



Hrachowina will sich mit der Rückholung der Holzfensterproduktion in den alleinigen Besitz des Familienunternehmens auf seine Kernkompetenzen konzentrieren. Das Arbeiten mit dem lebendigen Werkstoff Holz stellt hohe Anforderungen an die Technik sowie an die Skills und den Erfahrungsschatz der MitarbeiterInnen. Unternehmensinhaber Peter Hrachowina zum Produktionsstandort Wiener Neustadt: „In den vergangenen beiden Jahren wurde sehr viel in die H&W investiert, eine neue Halle sowie eine hochmoderne, optimierte Produktionsanlage in Wiener Neustadt aufgestellt. Wir freuen uns, dass wir unsere Pläne, diesen High-Tech- Standort fortzuführen, jetzt umsetzen können.“

Das Unternehmen Hrachowina beschäftigt derzeit 85 eigene Mitarbeiter, davon 45 in der Produktion.