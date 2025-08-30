Hotelvereinigung zu Urlaubs-Euro an Landwirte: Nein!

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In einem Gespräch mit dem KURIER hat sich Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger dafür ausgesprochen, dass der Tourismus künftig finanziell geforderte Landwirte stärker unterstützt. Konkret schlägt Moosbrugger vor, von Urlaubern pro Übernachtung einen Euro einzuheben. Die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) weist diese Forderung entschieden zurück.

"Wo kommen wir hin?" "Solche Forderungen kenne ich sonst nur aus dem sozialdemokratischen Wien. Wo kommen wir hin, wenn jetzt Unternehmens-Verbände einander gegenseitig an die Börse wollen?", meint ÖHV-Präsident Walter Veit in einer Presseaussendung. Hohe Kosten für Energie, Löhne und Bürokratie seien eine Herausforderung für alle Wirtschaftsbereiche. Die Lösung könne aber nicht "der Griff in die Tasche der Hotels" sein.

"So geht man nicht mit Geschäftspartnern um! Tourismus und Landwirtschaft sitzen oft gemeinsam am Tisch. Wir kaufen, vermarkten und verkaufen in unseren Betrieben ja eure Produkte." Man sitze eigentlich im selben Boot und der Gegner sei ein anderer: Die hohe Steuer- und Abgabenquote. Mit einer Entbürokratisierungsoffensive habe der heimische Tourismus selbst Weichen in die richtige Richtung gestellt. "Gehen wir diesen Weg gemeinsam."

EU-Förderungen vs. Tourismusrekord Hoteliers würden weit weniger intensiv gefördert als Landwirte. "Würden wir das System der landwirtschaftlichen Förderungen nur für einen Monat umdrehen, wären alle Sorgen der Hotellerie gelöst", so Veit.