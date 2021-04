Hotels erwachen ab Pfingsten zum Leben

Seit Anfang November herrschte wegen Corona ein behördlich verfügtes Betretungsverbot für Urlauber - nur Dienstreisende und Kurgäste durften kommen. Nach über einem halben Jahr Sperre können die Hotels und Pensionen ab 19. Mai wieder voll öffnen. Einzig für die Wiener Hotels gibt es noch kein Startsignal in Form eines konkreten Öffnungsdatums.

Schleppender Verlauf in Wien

In Wien dürfte der Neustart im Tourismus wohl deutlich schleppender verlaufen als im Rest des Landes. Denn zum einen sind Städte vorerst eine weniger begehrte Destination, dazu ist noch unklar, wie Wien in Sachen Öffnungen weiter vorgehen wird. Potenzielle Besucher halten sich mit Buchungen noch zurück, für den Juni sind vorerst nur wenige Reservierungen eingegangen, wie der Branchenobmann in der Wirtschaftskammer Wien, Dominic Schmid, im APA-Gespräch sagte.

Theoretisch könnten in Wien die meisten Hotels demnächst aufgesucht werden. "Die Kanäle sind offen, wir sind jetzt schon buchbar", sagte Schmid. Tatsächlich haben sich vorerst nur wenige Freizeitgäste für eine baldige Visite in Wien entschieden. Für den Juni, so berichtete der Branchenobmann, seien die Buchungen noch sehr zögerlich. Relevanten Andrang für frühere Termine, wie etwa das Pfingstwochenende Ende Mai, gibt es laut dem Hoteliersvertreter ohnehin nicht.