Hotellerie: Ruf nach Corona-Regeln am Pool und beim Check-in

Fraglich ist, woher heuer überhaupt die Gäste kommen sollen. Die EU-Kommission will heute, Mittwoch, ihre Empfehlungen zur Öffnung der Grenzen im Schengenraum veröffentlichen.

EU empfiehlt stufenweise Grenzöffnung

Laut einem der dpa vorliegenden Papier wird sie eine flexible, stufenweise Öffnung innerhalb des Schengenraums vorschlagen. Nach einem Bericht des Handelsblatts will die Kommission in ihrer Empfehlung davor warnen, die Grenzen zu schnell und ohne die notwendigen Begleitmaßnahmen zu öffnen, weil dies einen "plötzlichen Anstieg von Ansteckungen" bewirken könne. Die Behörde wolle ein "sorgfältig kalibriertes Vorgehen": So sollten die Kontrollen zunächst in Regionen gelockert werden, wo sich die Infektionszahlen auf beiden Seiten der Grenze vergleichbar verbesserten.

Sobald ein Land die Viruszirkulation reduziert habe, sollten die pauschalen Einschränkungen durch gezielte Maßnahmen ersetzt werden, heißt es in den Empfehlungen. Zunächst sollten die Kontrollen zu Ländern mit einer ähnlichen Virus-Situation gelockert werden. Dabei müsse es genügend Test- und Krankenhauskapazitäten geben. Infektionsketten müssten effektiv verfolgt werden können; Abstandsgebote eingehalten werden.

Die Kommission hatte die Mitgliedstaaten am Freitag bereits aufgefordert, den Einreisestopp an den EU-Außengrenzen um einen weiteren Monat bis zum 15. Juni zu verlängern. Sie schloss eine weitere Verlängerung nicht aus und erklärte, die Beschränkungen bei der Einreise nach Europa könnten erst beseitigt werden, wenn auch die Kontrollen an den Binnengrenzen aufgehoben seien. Österreichs Tourismusministerin Elisabeth Köstinger begrüßt die Pläne.

Kraus-Winkler hofft, dass die Grenzen ab 15. Juni schrittweise aufgehen und für die Hotellerie ein ähnliches Hilfspaket wie für die Gastronomie geschnürt wird. Laut einer Umfrage unter 400 Hoteliers rechnen 20 Prozent der Befragten damit, dass die Krise ein bis zwei Jahre dauern wird. 40 Prozent rechnen mit Umsatzeinbußen in den kommenden vier Jahren, 16 Prozent sogar über diesen Zeitraum hinaus. Im Juni rechnen drei von vier Befragten mit einer maximalen Auslastung von 30 Prozent.