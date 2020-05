Hotel Lambrechter Hof ist pleite

„Die Betriebsgesellschaft konnte den vereinbarten Pachtzins, der der Muttergesellschaft die Bedienung von Investitionskrediten erlaubt hätte, nicht finanzieren“, heißt es im Insolvenzantrag. Der Pachtvertrag wurde daraufhin angepasst, eine Mindestpacht vereinbart und eine offene Pachtzinsforderung in Höhe von 1,12 Millionen Euro gestundet, heißt es weiter. Doch die Tochter „ist nicht in der Lage, die Forderungen kurz- und langfristig zu zahlen“. Die Betriebsgesellschaft erwirtschaftete im Jahr 2012 einen Umsatz in Höhe von rund 2,59 Millionen Euro und ein negatives Ergebnis (EGT) in Höhe von 348.000 Euro. Im Vorjahr verschlechterte sich die Lage. Der Umsatz sank leicht auf 2,51 Millionen Euro, aber das operative Loch vergrößerte sich auf minus 538.000 Euro. „Der Hauptgrund für die Situation wird nach den nunmehr abgeschlossenen Analysen der Geschäftsführung primär einem der Region nicht entsprechenden Betriebskonzept zugeschrieben“, weiß Markus Graf vom AKV.