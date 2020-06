Air Berlin braucht wieder Millionen und bricht Tabus

Wolfgang Prock-Schauer

Prock-Schauer

"Das Sanierungsprogramm 'Turbine' reicht nicht aus, um uns nachhaltig in die Gewinnzone zu führen", sagte Konzernchefam Montag.Air Berlin, Muttergesellschaft der österreichischen Airline Niki , muss daher einen neuerlichenSparkurs fliegen. "Hier wird es keine Tabus geben, alles kommt auf den Prüfstand", kündigteeinen an.

In den vergangenen fünf Jahren schrieb die Airline nur in einem Jahr Gewinne. Seit dem Einstieg im Jahr 2011 hält die arabische Fluglinie Etihad Air Berlin mit Geldspritzen und Sachleistungen (wie neuen Flugzeugsitzen) in der Luft. Etihad, denen knapp 30 Prozent an Air Berlin gehört, werden den Deutschen auch weiterhin die Treue halten. Eine Geldspritze von 300 Millionen Euro soll beim Konzernumbau helfen. Air Berlin selber will über die Ausgabe einer Anleihe mindestens 150 Millionen Euro einnehmen können.