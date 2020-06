Hohe Vitamindosen sind umstritten

Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit und ständige Müdigkeit, der Arzt findet nichts und das Blutbild ist in Ordnung. Was also tun gegen den andauernden Erschöpfungszustand? Immer öfter setzen Patienten und ihre Ärzte in dieser Situation auf die Orthomolekulare Medizin (OM). Ihr Grundprinzip: Die gezielte Gabe von teilweise hohen Dosen an Vitaminen, Spurenelementen und Mineralien. Zuvor werden durch spezielle Labortests jene Substanzen ermittelt, an denen die Patienten aus Sicht der OM einen zusätzlichen Bedarf haben.

In einem neuen Test (Ausgabe Konsument 7/2012) kritisierte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) vor allem die hohen Dosierungen, die zum Teil weit über den in der EU empfohlenen Höchstmengen liegen (siehe rechts) . VKI-Expertin Bärbel Klepp verweist auf eine aktuelle Untersuchung des unabhängigen Forschungsnetzwerks Cochrane Collaboration. "Demnach können zu hohe Dosen von antioxidativen Nahrungsergänzungsmitteln das Erkrankungsrisiko sogar erhöhen."

Ganz anders sieht dies der Mediziner Rainer Schroth, Präsident der Gesellschaft für Orthomolekulare Medizin (ÖGOM). Er spricht von Mangelerscheinungen, die sich schleichend entwickeln und den Körper über Jahre hinweg schwächen. Das Prinzip der OM erklärt er so: "Der menschliche Körper braucht für sein reibungsloses Funktionieren aller Organe bestimmte Mengen an Mikronährstoffen. Wir bemühen uns, eine Balance zwischen einem Zuviel und einem Zuwenig zu finden." Dies sei auch keine alternative Therapieform: "Das ist Bestandteil der klassischen Medizin. Ein Beispiel: Omega-3-Fettsäuren sind orthomolekulare Substanzen. Sie haben sich in den vergangenen Jahren als Schutzfaktor fürs Herz etabliert."