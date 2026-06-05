Der Diskonter Hofer investiert kräftig in die Warenlogistik. So soll eine dreistellige Millionensumme in die weitere Optimierung des Logistiknetzwerkes in Österreich fließen, heißt es von Unternehmensseite. Am Freitag hatte der Lebensmittelhändler mitgeteilt, dass in Pinsdorf (OÖ) ein neuer Logistikstandort für Obst und Gemüse errichtet werde und das bestehende Logistikzentrum in Trumau (NÖ) erweitert werde.

Derzeit befindet sich das Logistikprojekt in Pinsdorf den Angaben zufolge in der Planungsphase. Der Baubeginn ist für 2027 vorgesehen und die Fertigstellung für 2028 anvisiert. Ein Jahr später wird laut Hofer das bestehende Logistikzentrum in Trumau um ein Obst-/Gemüse-Logistikzentrum erweitert. "Mit dieser Weichenstellung setzt Hofer einen weiteren Schritt in die Zukunft für noch mehr Frische", so Hofer-Manager Alexander Hengst in einer Aussendung.