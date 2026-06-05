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Handel

Hofer baut Frischelogistik mit Millioneninvestition aus

Hofer investiert eine dreistellige Millionensumme in seine Warenlogistik. In Pinsdorf entsteht bis 2028 ein Obst- und Gemüse-Logistikzentrum, der Standort Trumau wird erweitert.
05.06.2026, 16:40

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Auf dem Hofer-Parkplatz wurde ein großer Logo-Ständer platziert. Ausgeschildert sind zudem die Öffnungszeiten.

Der Diskonter Hofer investiert kräftig in die Warenlogistik. So soll eine dreistellige Millionensumme in die weitere Optimierung des Logistiknetzwerkes in Österreich fließen, heißt es von Unternehmensseite. Am Freitag hatte der Lebensmittelhändler mitgeteilt, dass in Pinsdorf (OÖ) ein neuer Logistikstandort für Obst und Gemüse errichtet werde und das bestehende Logistikzentrum in Trumau (NÖ) erweitert werde.

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Derzeit befindet sich das Logistikprojekt in Pinsdorf den Angaben zufolge in der Planungsphase. Der Baubeginn ist für 2027 vorgesehen und die Fertigstellung für 2028 anvisiert. Ein Jahr später wird laut Hofer das bestehende Logistikzentrum in Trumau um ein Obst-/Gemüse-Logistikzentrum erweitert. "Mit dieser Weichenstellung setzt Hofer einen weiteren Schritt in die Zukunft für noch mehr Frische", so Hofer-Manager Alexander Hengst in einer Aussendung.

Hofer KG Standort Österreich Oberösterreich Niederösterreich
Agenturen, bqu  | 

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