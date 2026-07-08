Hofer stellt Lebensmittelzustellung in Wien ein

Nach Interspar und Billa hat nun auch Hofer die im Jahr 2021 gestartete Hauszustellung in Wien eingestellt. „Wir haben uns dazu entschieden, den Hofer Lieferservice für Lebensmittel mit 30. Juni 2026 zu schließen“, teilt die Kette mit. Bestellungen bis zu diesem Datum seien vom Kooperationspartner Roksh noch ausgeliefert worden. Der Diskonter will sich auf das stationäre Kerngeschäft konzentrieren. Auch der Onlineshop für Nichtlebensmittel, der eigene Mobilfunkanbieter HoT, Hofer Reisen und Grünstrom bleiben bestehen.

Auch die Mitbewerber stoppten bereits die Hauszustellung

Auch der Mitbewerber Billa (Rewe) hatte die eigene Hauszustellung mit einem Lager für die Online-Bestellungen per Ende Jänner 2026 eingestellt und fokussiert sich nun auf die Kooperation mit dem Lieferdienst Foodora. Interspar stoppte die Lebensmittelzustellung bereits im September 2025. Die beiden größten Supermarktketten Österreichs beendeten ihr eigenes Online-Lebensmittelgeschäft aus Kostengründen.