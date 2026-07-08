Hofer stellt Lebensmittelzustellung in Wien ein
Zusammenfassung
- Hofer stellt den 2021 gestarteten Lebensmittellieferdienst in Wien mit 30. Juni 2026 ein und beendet die Zusammenarbeit mit Roksh.
- Der Diskonter will sich stärker auf das stationäre Kerngeschäft konzentrieren, während andere Angebote wie HoT, Hofer Reisen und der Non-Food-Onlineshop bestehen bleiben.
- Zuvor hatten bereits Billa und Interspar ihre eigene Hauszustellung aus Kostengründen beendet, wovon Anbieter wie Alfies und Gurkerl profitieren.
Nach Interspar und Billa hat nun auch Hofer die im Jahr 2021 gestartete Hauszustellung in Wien eingestellt. „Wir haben uns dazu entschieden, den Hofer Lieferservice für Lebensmittel mit 30. Juni 2026 zu schließen“, teilt die Kette mit. Bestellungen bis zu diesem Datum seien vom Kooperationspartner Roksh noch ausgeliefert worden. Der Diskonter will sich auf das stationäre Kerngeschäft konzentrieren. Auch der Onlineshop für Nichtlebensmittel, der eigene Mobilfunkanbieter HoT, Hofer Reisen und Grünstrom bleiben bestehen.
Auch die Mitbewerber stoppten bereits die Hauszustellung
Auch der Mitbewerber Billa (Rewe) hatte die eigene Hauszustellung mit einem Lager für die Online-Bestellungen per Ende Jänner 2026 eingestellt und fokussiert sich nun auf die Kooperation mit dem Lieferdienst Foodora. Interspar stoppte die Lebensmittelzustellung bereits im September 2025. Die beiden größten Supermarktketten Österreichs beendeten ihr eigenes Online-Lebensmittelgeschäft aus Kostengründen.
Profiteure des teilweisen Online-Rückzugs der Supermarktketten sind die Liefersupermärkte Alfies und Gurkerl. Alfies liefert in Graz und Wien, Gurkerl ist in Wien und Umgebung aktiv. An Alfies ist Coca-Cola mit einem Drittel beteiligt, den Rest der Firmenanteile halten die drei Gründer. Gurkerl ist die Österreich-Tochter des tschechischen Lebensmittel-Onlinehändlers Rohlík.
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