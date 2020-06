Höhere Grundsteuer für alle

In der Landwirtschaft erfolgte die letzte Einheitswertfeststellung in den 80ern, bei den übrigen Gebäuden gar 1973. Der Grund: Die Erhebung ist extrem aufwendig, meint BDO-Steuerexperte Karl Bruckner: „Der Einheitswert von Grundvermögen wird aus dem Boden- und dem Gebäudewert errechnet. Dieser Gebäudewert wurde in den 70ern durch eine Steuererklärung ermittelt, wo man sein Haus umfassend beschreiben musste samt genauer Ausstattung.“ Zahllose Streitigkeiten mit den Steuerbehörden über die Wertigkeit von Badezimmerfließen oder Bodenbelägen waren die Folge.

Behält man das System bei, droht den Österreichern ein Papierkrieg. Bruckner: „Wir haben in Österreich rund zwei Millionen Liegenschaften mit Einheitswerten. In Folge müssten zwei Millionen Steuerpflichtige neue Formulare ausfüllen.“ Auch Eigentumswohnungen seien betroffen. Für sinnvoller hält er eine Gruppierung von Grundstücken, z. B. in jene in innerstädtischen Lagen oder unbebaubares Land. „Das könnte man weitgehend elektronisch machen.“