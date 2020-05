OGH reduziert Strafe für Ex-Libro-Chef Rettberg

Diese Entscheidung haben sich die fünf Richter des Obersten Gerichtshofes (OGH) nicht leicht gemacht. Nach mehr als vier Stunden Beratung verkündete OGH-Senatspräsident Hans-Valentin Schroll am Donnerstagnachmittag die brisante Entscheidung im Libro-Verfahren: Die Verurteilung von Ex-Libro-Boss André Rettberg und von Ex-Finanzvorstand Johann Knöbl wegen Untreue durch das Landesgericht Wiener Neustadt ist zu Recht erfolgt. Durch die Ausschüttung einer Sonderdividende (10 Millionen Euro) an die Libro-Mutter UD-AG haben sie die damalige Libro AG geschädigt und die ihnen eingeräumte Verfügungsmacht über fremdes Vermögen missbraucht. Aber aufgrund der überaus langen Verfahrensdauer von zwölf Jahren reduzierte der OGH die Strafe für Rettberg von dreieinhalb Jahren Haft auf ein Jahr auf Bewährung und die vier Jahre Haft von Knöbl auf 18 Monate bedingt. Die Urteile gegen den mitangeklagten Ex-Libro-Aufsichtsratschef Kurt Stiassny und den Wirtschaftsprüfer Bernhard Huppmann wurden wegen krasser Fehler aufgehoben. Die Vorwürfe gegen sie müssen in einem neuen Verfahren geklärt werden.